أخبار عاجلة

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة.. محافظ السويس: مع كل شهيد تولد العزيمة في 1000 فرد جديد -
بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد منشآت شرطية للتوعية بخطورة الإرهاب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
لوحة إعلانية تتسبب في سقوط سقالة بناء بشارع «جامعة الدول» -
راهبه لأحد الأقباط «المسيح مكانش عايش بعضلاته» -
«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_القمة - الغندور: حكم نهائي الكأس؟ الأولوية لأوروبي وقد يكون عربيا أو مصريا

Google+ Print
#في_القمة - الغندور: حكم نهائي الكأس؟ الأولوية لأوروبي وقد يكون عربيا أو مصريا #في_القمة - الغندور: حكم نهائي الكأس؟ الأولوية لأوروبي وقد يكون عربيا أو مصريا

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه يجد صعوبة كبيرة في التعاقد مع طاقم حكام أجنبي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس يوم الاثنين المقبل.

وقال الغندور عبر قناة النهار اليوم:"الأولوية لحكم أوروبي على مستوى عال، ومن الوارد أيضًا أن يكون حكمًا عربيًا أو مصريًا".

وأضاف"نجحنا هذا الموسم في التعاقد مع اثنين من الحكام المميزين الذين أداروا مباريات في بطولة اليورو، هم فيكتور كاساي من المجر، والنرويجي موين".

وواصل"راض تمامًا عن أداء محمد فاروق وسمير عثمان في مباراتي قبل نهائي كأس مصر الزمالك مع الإسماعيلي، والأهلي مع إنبي".

وأتم"فاروق من الحكام المميزين، والأكثر مشاركة في المباريات هذا الموسم، وسمير عثمان مميز للغاية، وبالنسبة لي فهما رقم 1 و2 في مصر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية

ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم

ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم