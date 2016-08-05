في_القمة - الغندور: حكم نهائي الكأس؟ الأولوية لأوروبي وقد يكون عربيا أو مصريا

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه يجد صعوبة كبيرة في التعاقد مع طاقم حكام أجنبي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم الاثنين المقبل.

وقال الغندور عبر قناة النهار اليوم:"الأولوية لحكم أوروبي على مستوى عال، ومن الوارد أيضًا أن يكون حكمًا عربيًا أو مصريًا".

وأضاف"نجحنا هذا الموسم في التعاقد مع اثنين من الحكام المميزين الذين أداروا مباريات في بطولة اليورو، هم فيكتور كاساي من المجر، والنرويجي موين".

وواصل"راض تمامًا عن أداء محمد فاروق وسمير عثمان في مباراتي قبل نهائي كأس مصر الزمالك مع الإسماعيلي، والأهلي مع إنبي".

وأتم"فاروق من الحكام المميزين، والأكثر مشاركة في المباريات هذا الموسم، وسمير عثمان مميز للغاية، وبالنسبة لي فهما رقم 1 و2 في مصر".