الزمالك: حالة أوباما مثل مؤمن زكريا

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك إن يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق السابق لا يحق له الانتقال لأي ناد بشكل حر.

طلب الزمالك استعادة أوباما من الاتحاد بعد انتهاء فترة إعارته الموسم المنصرم، ثم قرر عدم قيده في القائمة الأولية بسبب تعاقد النادي مع أكثر من لاعب جديد.

وبرر أحمد مرتضى: "أوباما مرتبط بعقد معنا، رغم خروجه من القائمة، وموقفه مثل الأزمة الشهيرة لمؤمن زكريا عندما انتهت إعارته مع الزمالك، وانتقل للأهلي عن طريق إنبي".

وأضاف عبر قناة النهار اليوم: "كما أجرى رئيس نادي الزمالك اتصالا بهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي، وأكد له أن كل لوائح دول العالم، لا تجيز انتقال أوباما لأي ناد دون موافقة الزمالك".

وواصل: "كان هناك اتفاق على إعارة أوباما إلى صفوف الاتحاد السكندري الموسم الماضي".

واختتم عضو الزمالك: "ولدينا اتفاق آخر مع نادي الاتحاد السكندري، بإعارته إلى صفوف وادي دجلة".