الزمالك: تقليص قائمة المدرب الجديد لثلاثة مرشحين.. والإعلان بعد القمة

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه تم تقليص قائمة المرشحين لتدريب الفريق في الموسم الجديد.

وقال أحمد مرتضى:"تم تقليص القائمة إلى 3 مرشحين، وسنقوم باستشارة المعلم حسن شحاتة قبل حسم القرار النهائي".

وأوضح عبر قناة النهار اليوم"تم استبعاد الأرجنتيني إينزو، والإعلان عن المدير الفني الجديد عقب مباراة الأهلي في نهائي الكأس".

وأضاف"نسعى للحفاظ على تركيز اللاعبين، فهو لقاء مهم، والأهلي فريق كبير، ومباراة لا يستهان بها".

وواصل"علينا العمل بجدية، والاجتهاد في التدريبات، ولدينا ثقة في الجهاز الفني، حيث نخوض اللقاء بمدرب واعد".

وكان الزمالك خاض مباراة الإسماعيلي في الدور قبل النهائي للكأس، تحت قيادة مدربه الشاب مؤمن سليمان، حيث فاز الأبيض على الدراويش 4-0.