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الزمالك يردعلى هل ستكون صفقة ستانلي الأخيرة هذا الصيف

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الزمالك يردعلى هل ستكون صفقة ستانلي الأخيرة هذا الصيف الزمالك يردعلى هل ستكون صفقة ستانلي الأخيرة هذا الصيف

حدد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ملامح خطة ناديه في سوق الانتقالات الصيفية بعد ضم النيجيري ستانلي مهاجم وادي دجلة.

وبسؤاله عن إمكانية الاكتفاء بصفقة ستانلي، رد أحمد مرتضى"يتبقى لنا مكانين في القائمة المحلية، سنتركهما لشهر يناير المقبل".

وأضاف عبر قناة النهار اليوم"كنت أتمنى ضم أحمد حمودي، ولكن لم أتمكن من الوصول إليه، حيث أرسلت له رسالة عبر هاتفه، للاستفسار حول انضمامه لأي ناد".

وتابع"الزمالك يقف بجوار كل لاعب رحل عن النادي، فالعلاقة بيننا أكبر من مجرد اللعب للفريق موسم أو اثنين".

وأتم عضو الزمالك"قمنا بالاتصال بكل اللاعبين الراحلين عن النادي، للاطمئنان على انضمامهم لفرق أخرى، حفاظًا على العيش والملح بيننا".

وضم الزمالك هذا الصيف 15 لاعبا.

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