خبر في الجول - صفقة أجاي .. عقود الصفاقسي تصل الأهلي وخطوة أخيرة منتظرة

خطوة واحدة فقط أخيرة ينتظرها الأهلي قبل أن يعلن بشكل رسمي ضم النيجيري جونيور أجاي مهاجم نادي الصفاقسي التونسي.

أجاي يعد هدفا للأهلي ويسعى النادي لحسم الصفقة في أسرع وقت قبل نهاية موعد القيد الإفريقي يوم الجمعة.

FilGoal.com كشف في وقت سابق توقيع نادي الصفاقسي على عقود انضمام أجاي إلى الأهلي، كذلك توقيع اللاعب نفسه. (طالع التفاصيل) والآن وصل بالفعل إلى الأهلي عقود الصفاقسي.

ومع وصول العقود الموقعة من الصفاقسي ينتظر الأهلي خطوة واحدة أخيرة قبل قيد أجاي وإعلان الصفقة رسميا، وهي وصول العقود الموقعة من نادي ثيرتي سيكس ليون.

نادي أجاي السابق في نيجيريا ثيرتي سيكس ليون يمتلك 30% من حقوق اللاعب لذا يتوجب على الأهلي الحصول على توقيع رئيس النادي النيجيري على العقود.

وينتظر الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة وصول العقود الموقعة من نادي أجاي السابق قبل أن يُقيد اللاعب محليا وإفريقيا ويعلن بشكل رسمي عن صفقته الخامسة.

ويأتي عقد أجاي مع الأهلي لمدة 4 سنوات مقابل 2 مليون و500 ألف دولار.

وسيحصل أجاي على 2 مليون و550 ألف دولار بواقع 600 ألف دولار في الموسم الأول ومثلهم في الثاني.

ويرتفع ذلك الرقم إلى 650 ألف دولار في الموسم الثالث له مع الأهلي، ثم إلى 700 ألف في الموسم الرابع.

وسوف يحصل ناديه القدم 36 ليونز على 30% من الصفاقسي بسبب إعادة بيع اللاعب للأهلي، وذلك بعد انضمامه للفريق التونسي العام الماضي.

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