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سيبيه يبكى.. نصائح لنوم رضيعك دون إزعاج طوال الليل

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سيبيه يبكى.. نصائح لنوم رضيعك دون إزعاج طوال الليل سيبيه يبكى.. نصائح لنوم رضيعك دون إزعاج طوال الليل
نرى الأمهات والآباء فى الفترة الأولى خاصة من مولد طفلهم غير قادرين على النوم وقد يصبح نوم ليلة واحدة دون إزعاج وصراخ الطفل أمرا مستحيلا، لأنهم يستيقظون من النوم مرارا وتكرار خلال الليل، ويستمرون على ذلك حتى سن معين يصل إلى سنوات وليس مجرد شهور.

ومن هنا نقدم لك عددا من الطرق التى نصح بها الخبراء وأكدت عليها الدراسات العلمية بأنها الأفضل، طبقا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" على موقعها الإلكترونى:

تحذر الاستراتيجية الأولى من الدخول للطفل عند بكائه وحمله، وتؤكد أنه يمكنك وضع طفلك على السرير فى موعد نومه المحدد من كل يوم حتى يصبح روتينا له، وذلك من خلال عدم التدخل بتدليله أو الاستجابة له عندما يصرخ أو يبكى حتى يهدأ من نفسه، لأنه إذا وجد وجه أحد ممن يحب فى هذه الأوقات سيعتمد على الصراخ دائما للحصول على ما يريد.

وتتبع هذه الطريقة بالدخول للاطمئنان على الطفل فى غرفته بعد خمس دقائق فى اليوم الأول، ثم تكرار ذلك فى الليلة الثانية ولكن بعد 10 دقائق ثم فى اليوم الذى تليه 15 دقيقة وكذلك.

ويكون الدخول لغرفة الطفل ليس لحمله أو تدليله خلال البكاء ولكن للاطمئنان فقط أنه بخير ولا شىء خطأ يحدث له.

وهناك طريقة أخرى للتعامل مع الاستيقاظ فى منتصف الليل، والتى تعتمد على تعليم الطفل طريقة للنوم، والتى تكون من خلال وضع الطفل فى غرفته للنوم بعد موعد نومه المعتاد، وبالتالى سيكون متعبا جدا ومحتاجا للنوم عن كل ليلة فيخضع له سريعا ثم يقل وقت التأخير كل يوم فيبدأ الطفل فى النوم حتى وإن لم يكن موعده المحدد بسهولة وهو الأمر الذى يفيده فيما بعد عند الاستيقاظ فى نصف الليل وخلوده للنوم لوحده بدل من التزام الصراخ فى انتظار استجابة والدته.

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مصر 365