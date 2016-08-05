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دراسة: القليل أو الكثير من النوم يزيد خطر حدوث السكتة الدماغية

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دراسة: القليل أو الكثير من النوم يزيد خطر حدوث السكتة الدماغية دراسة: القليل أو الكثير من النوم يزيد خطر حدوث السكتة الدماغية
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، أفادت أن القليل جدا أو الكثير من النوم قد يكون عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية، ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات 29 دراسة منشورة سابقًا، ووجدوا أن اضطرابات النوم مثل الأرق وانقطاع النفس أثناء النوم ترتبط بارتفاع مخاطر السكتة الدماغية.

وقال الباحث الدكتور "ديرك هيرمان" أستاذ علم الأعصاب فى جامعة إيسن الألمانية، إن اضطرابات النوم أكثر انتشارًا فى مرضى السكتة الدماغية، بل وأكثر مما كانت عليه لدى عامة السكان.

وأشار "هيرمان" إلى أن انقطاع التنفس أثناء النوم هو اضطراب فى التنفس المرتبط بالنوم الشائع لدى المرضى المسنين، وخصوصًا أولئك الذين كانوا يعانون من الإصابة بالسكتة دماغية.

وأضاف أستاذ علم الأعصاب فى جامعة إيسن الألمانية أن اضطرابات النوم الأخرى، مثل الأرق و (النوم المفرط)، عوامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية، إذ أن الأرق يمكن أن يرفع ضغط الدم الذى بدوره يزيد من خطر الإصابة بالسكتة.

ونشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الرابع من شهر أغسطس الجارى.


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