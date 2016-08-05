قائد شرطة رأس الخيمة بالإنابة يقدم العزاء

قدم العميد عبدالله خميس الحديدي، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، يرافقه المديرون العامون ومديرو الإدارات، وعدد من ضباط شرطة رأس الخيمة، واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن والواجب الإطفائي البطل جاسم عيسى البلوشي الذي استشهد خلال قيامه بأداء واجبه في إنقاذ ركاب طائرة طيران الإمارات التي تعرضت لحادث بمطار دبي، وذلك بمسقط رأس الشهيد في منطقة الخران بإمارة رأس الخيمة.

وأعرب العميد عبدالله الحديدي، عن خالص عزائه لأسرة الفقيد في مصابهم الجلل، مؤكداً لهم أن ما قام به الشهيد البطل هو فخر وعز لكافة أبناء الوطن، وهو مثال على التضحية والفداء لإنقاذ أرواح الآخرين، ومد يد العون والمساعدة لكل من يحتاج إليها، وهذا ليس بغريب على أبناء شعب الإمارات الذين نهلوا من خير زايد، وعرفوا معنى التضحية في سبيل الواجب، وجاءت قيادتنا الرشيدة لترسخ هذه المعاني في حب الوطن والواجب ولتهب أبناءها فخر الشهادة في ميادين العمل والإخلاص للتضحية بالأرواح فداء لنصرة المحتاج والملهوف، فرحمة الله عليه، ونحسبه عند الله من الصديقين والشهداء.

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، بمناقب الشهيد وبسيرته العطرة التي عبقت في كل أرجاء المعمورة، بأخلاقه ومآثره في تقديم يد المساعدة لكل محتاج، ومشاركاته الاجتماعية التي تركت بصمة واضحة في الكثير من ميادين العمل التطوعي والإنساني على حدٍ سواء.