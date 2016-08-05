الجيش اللبنانى يعتقل عناصر يشتبه بانتمائها لتنظيم داعش

قال مصدر أمنى إن الجيش اللبنانى اعتقل عددا من أعضاء تنظيم داعش فى حملة تحولت إلى معركة بالأسلحة فى شمال البلاد أمس الخميس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد المشتبه بهم لاقى حتفه متأثرا بجراحه. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن أربعة رجال هم سوريان ولبنانيان اتهموا بتنفيذ هجمات ضد الجيش وتورطوا فى أنشطة إرهابية وعمليات إعدام وقتل.

وشهد لبنان الكثير من الحوادث الأمنية المرتبطة بالصراع فى سوريا المجاورة وشمل هذا هجمات نفذها متشددون سنة.

وتكرر قصف الجيش لمواقع للمتشددين بينها ما يقول إنها لمقاتلى تنظيم داعش فى شمال البلاد بالقرب من الحدود السورية.

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