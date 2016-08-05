مناقشة رواية "ابن القبطية" في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 9 أغسطس 2016، ندوة لمناقشة رواية "ابن القبطية" للأديب وليد علاء الدين. يناقش الرواية الناقدان؛ الدكتورة سحر شريف، وعمر شهريار، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة؛ المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن وليد علاء الدين؛ شاعر وكاتب مصرى، ولد عام 1973، وعمل بالصحافة الثقافية منذ عام 1996، ويعمل حالياً مديراً لتحرير مجلة "تراث" الصادرة من أبوظبى بالإمارات العربية المتحدة، وله مقالات دورية فى جريدة "المصرى اليوم"، وبوابة الأهرام، وصحيفة العرب- لندن، وموقع "بتانة" الثقافى وغيرها. وصدر له فى الشعر عدة دواوين؛ منها "تردنى لغتى إليّ"، و"تفسر أعضاءها للوقت"، وفى المسرح صدر له النص المسرحى "العصفور" الحاصلة على جائزة الشارقة للإبداع العربى، و"72 ساعة عفو" الحائزة على جائزة "ساويرس" لأفضل نص مسرحى، وفى أدب الرحلة صدر له "خطوة باتساع الأزرق"، و"مشاهدات من رحلة إلى الجزائر"، وفى الدراسات الثقافية صدر له "واحد مصرى"، وفى الرواية "ابن القبطية".

حصل الكاتب على عدة جوائز أدبية؛ منها جائزة أدب الحرب المصرية للقصة القصيرة، وجائزة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات "غانم غباش" للقصة القصيرة، وتُرجمت مختارات من نصوصه الشعرية إلى اللغتين الفرنسية والفارسية، وله قيد الطبع "مولانا المقدم" و"شجرة، وطن، دين".

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