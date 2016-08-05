حبس عاطلين استوليا على سيارة بالإكراه لاستخدامها فى سرقة الفتيات بالنزهة

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة بحبس عاطل وسائق بتهمة السرقة بالأكراه>كان رجال مباحث النزهة، قد ألقت القبض على سائق وعاطل، أثناء قيادتهما سيارة سوزوكى فان بالمنطقة، واعترفا أنهما وراء سرقتها بالإكراه من سائقها، وتبين أنهما يستخدمان السيارة فى سرقة المواطنين من الركاب خاصةً الفتيات والاستيلاء على هواتفهم المحمولة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث شرطة النزهة لتفقد الأوضاع الأمنية بشارع عبدالحميد بدوى، حيث اشتبها فى سيارة زوزوكى فان مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام ف د ع 716، وبالكشف الفنى عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى منشأة ناصر بتاريخ 22/7/2016 كرهًا عن سائقها.

وباستيقاف قائدها تبين أنها "محمد ا م" 24 سنة سائق وبصحبته "جودة أ ج" 18 سنة عاطل، وبمناقشتهما اعترفا بسرقة السيارة كرهًا عن مالكها تحت تهديد السلاح.

وبتطوير مناقشتهما، اعترفا بسرقة الهاتفين المضبوطين بحوزتهما من كل من موظفة وطالبة كرهًا عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما أثناء استقلال كل منهما السيارة صحبتهما، تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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