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القبض على عاطل وزوجته بحوزتهما مواد مخدرة فى الإسكندرية

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القبض على عاطل وزوجته بحوزتهما مواد مخدرة فى الإسكندرية القبض على عاطل وزوجته بحوزتهما مواد مخدرة فى الإسكندرية
ألقت مباحث قسم شرطة مينا البصل، برئاسة المقدم وائل الحيوى، أمس الخميس، القبض على عاطل وزوجته يتاجران فى مخدر الحشيش بالإسكندرية.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، معلومات تفيد قيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة وتوزيعها على عملائهم بمنطقة مينا البصل.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين " خميس.أ"، 32 سنة، عاطل، وزوجته "نانسى.ع"، مقيمين بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة مينا البصل، وبحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش، و1500 قرص مخدر.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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