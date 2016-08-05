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رسميًا.. المصري البورسعيدي يضمن مشاركته في الكونفدرالية الموسم المقبل

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رسميًا.. المصري البورسعيدي يضمن مشاركته في الكونفدرالية الموسم المقبل رسميًا.. المصري البورسعيدي يضمن مشاركته في الكونفدرالية الموسم المقبل

لاعبي المصري – أرشيفية

تأهل النادي المصري البورسعيدي رسميًا، اليوم الخميس، إلى بطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفرالية” الموسم المقبل، بعد أن تأهل كلًا من الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس .

وجاء تأهل المصري إلى البطولة القارية، نظرًا لمشاركة القطبين في دوري أبطال إفريقيا، وتنص اللائحة على أنه في حالة كان طرفي نهائي الكأس سيشاركان في بطولة قارية، فيتأهل صاحب المركز الرابع في جدول الدوري مباشرة إلى الكونفدرالية.

ويذكر أنه لو تأهل أحد فريقي الإسماعيلي أو إنبي إلى نهائي الكأس، لضمن مشاركته في الكونفدرالية حتى لو خسر اللقب، لأن اللائحة تعطي الأولوية لوصيف بطل الكأس عن صاحب المركز الرابع.

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