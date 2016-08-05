“ميدنايت صن” تعود للانتاج ب”أخلاق العبيد” و”شمس الليل”

يبدأ النجم خالد الصاوى، الأسبوع المقبل، تصوير فيلم “أخلاق العبيد” من تأليف عصام الشماع، وعلى الجندى، وإخراج أيمن مكرم، ويشارك الصاوى فى الفيلم سارة سلامة، ويسرا اللوزي، وكارولين خليل، ورامى غيط، ولطفى لبيب، ومحمد شرف، وسلوى محمد على.

ومن المقرر أن يكون التصوير مابين القاهرة بمنطقة نزلة السمان والدقى واكتوبر والمهندسين والقرية الذكية، وسيتم تصوير بعض المشاهد من الفيلم لمدة اسبوعان بتيلاند، ويشرف على الفيلم فنيًا المخرج الكبير على بدرخان، ومشرف عام ممدوح يوسف.

وأكد حسين على ماهر منتج الفيلم، ورئيس مجلس إدارة “ميدنايت صن” أن التحضيرات للفيلم استغرقت فترة طويلة حتى يتم الانتهاء من الشكل النهائى والاستقرار على نجوم العمل، والذى يشهد عودة الشركة للانتاج بعد فيلميها السابقين “الفاجومى” وفيلم “هاتولى راجل”.

كما أن الشركة تستعد أيضا للبدء فى تحضيرات فيلم شمس الليل، وهو من تأليف الدكتور مدحت العدل واخراج حازم فوده، وتسعى خلال الفترة المقبلة لدعم صناعة السينما المصرية بأفلام ذات قيمة وتعيش فى ذاكرة ووجدان الجمهور فضلا عن بذل كافة الجهود للقضاء على عملية قرصنة الأفلام التى تقوم بها بعض القنوات والتى تكبد المنتجين وصناعة سينما خسائر فادحة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة للقضاء على هذه الظاهرة تمامًا، وكى تحدث انتعاشة فى السوق السينمائى المصرى والعربى.

وأكد ماهر أنه يسعى لفتح منافذ تسويقيه للفيلم المصرى فى بعض الدول الاوربية منها تايلاند وفنلندا.