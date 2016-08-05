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السيسي يفتتح عددًا من المشروعات بقناة السويس ..السبت المقبل

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السيسي يفتتح عددًا من المشروعات بقناة السويس ..السبت المقبل السيسي يفتتح عددًا من المشروعات بقناة السويس ..السبت المقبل

الرئيس عبد الفتاح

مراسل«ONA»:
> يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، يوم السبت المقبل، إفتتاح عدد من المشروعات شرق قناة السويس، من بينها مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة، وأنفاق قناة السويس، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الأولى لإنشاء قناة السويس الجديدة.

ومن المتوقع أن يلقى الرئيس ، كلمة للشعب يتحدث فيها عن المشروعات القومية للدولة وما حققته من استفادة تعود على الشعب حالياً ومستقبلاً، بالإضافة إلى رؤية الدولة اقتصادياً، وآليات ضبط الأسعار ومنع الاحتكار لتخفيف العبء عن المواطن.

وقال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في تصريح صحفي، إن مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة تم تأسيسه على مساحة 2828 فدانا، وتمت مراعاة أن تسمح المدينة بالتوسعات المستقبلية، وتنفيذ «بدرومات» لانتظار السيارات، ومخطط أن تصل إلى منطقة طريق عرضى واحد.

وأوضح، أنها تعد المدينة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى تحقق إتاحة الحركة لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال الطرق والأماكن الترفيهية والملاعب والمصاعد، حتى الشقق والوحدات السكنية، بحيث يكون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قادرين على التحرك وممارسة حياتهم اليومية دون مساعدة أحد.

 

 

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أونا

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