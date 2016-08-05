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بالصور.. مباحثات مصرية أردنية لدعم التعاون في مجالي النقل الجوي والسياحة

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جانب من لقاء الوزراء

جانب من لقاء الوزراء

استقبل شريف فتحي وزير الطيران المدني، والدكتور جلال سعيد وزير النقل، ومحمد راشد وزير السياحة، بمقر وزارة الطيران المدني، اليوم الخميس، المهندس يحيى الكسبي وزير النقل الأردني، ولينا عنبا وزيرة السياحة والآثار للمملكة الأردنية والوفد المرافق، في زيارة تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية بين والأردن في مجالي النقل الجوي والسياحة.

وعقد الوزراء لقاءًا موسعًا مع الوفد الأردني، وناقشوا تفاصيل الحركة الجوية بين البلدين وسبل تنشيطها، بالإضافة إلى استعراض إمكانية التسويق السياحي المشترك، وتطوير البرامج السياحية التي تضم مناطق الجذب السياحي للبلدين .

وأعرب “فتحي” عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا على أن مصر والأردن تربطهما علاقات تاريخية وطيدة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.

وعلى صعيد متصل، تم بحث الترتيبات الأساسية لزيارة وزير النقل المصري للأردن خلال الأسبوع المقبل.

ويذكر أن شركة مصر للطيران تسير 21 رحلة أسبوعية إلى العاصمة الأردنية عمان، بمعدل ثلاث رحلات يومية.

جانب من لقاء الوزراء

جانب من لقاء الوزراء

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