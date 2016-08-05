أخبار عاجلة

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة.. محافظ السويس: مع كل شهيد تولد العزيمة في 1000 فرد جديد -
بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد منشآت شرطية للتوعية بخطورة الإرهاب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
لوحة إعلانية تتسبب في سقوط سقالة بناء بشارع «جامعة الدول» -
راهبه لأحد الأقباط «المسيح مكانش عايش بعضلاته» -
«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حبس داعشى وإثنين من عناصر الإخوان 15 يومًا بأسوان

Google+ Print
حبس داعشى وإثنين من عناصر الإخوان 15 يومًا بأسوان حبس داعشى وإثنين من عناصر الإخوان 15 يومًا بأسوان

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> قررت النيابة العامة بأسوان، حبس داعشى وإثنين من عناصر جماعة الإخوان، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان، ألقت القبض على “شادى. م. ا”، 31 سنة – عامل بمطعم ومقيم بالحصايا في دائرة قسم ثان أسوان، وبحيازته 9 مطبوعات سوداء اللون، مدون عليهم شعار تنظيم الدولة الإسلامية” داعش”، ومطبوع مرسوم عليه خريطة إستراتيجية بأسماء دولة الخلافة الإسلامية، و3 مطبوعات مدون عليهم”الدولة الإسلامية فى العراق والشام”، وتحوى عبارات تتضمن بعض أفكار التنظيم، وتحرر المحضر رقم 2388 – إدارى قسم ثان، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كما تم ضبط “ممدوح .أ. ب”، 30 سنة – مهندس كهرباء ، ومقيم بحى العقاد دائرة قسم أول أسوان، بتهمة الإنتماء لجماعة الإخوان، وتم تحرير محضر رقم 4416 – إدارى قسم أول أسوان، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كما تم ضبط “محمد. م. م”، 19 سنة – فرد أمن بمصنع كيما، ومقيم بعزبة التحرير، ودائرة قسم أول أسوان والمطلوب ضبطه وإحضاره فى المحضر رقم 2430 – إدارى قسم أول بتهمة الإنضمام لجماعة محظورة وسعيه للإستعانه ببعض المواليين للتنظيم للقيام بأعمال تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة بهدف إثارة الفوضى والقيام بأعمال عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا