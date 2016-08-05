حبس داعشى وإثنين من عناصر الإخوان 15 يومًا بأسوان

مراسل«ONA»:

> قررت النيابة العامة بأسوان، حبس داعشى وإثنين من عناصر جماعة الإخوان، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان، ألقت القبض على “شادى. م. ا”، 31 سنة – عامل بمطعم ومقيم بالحصايا في دائرة قسم ثان أسوان، وبحيازته 9 مطبوعات سوداء اللون، مدون عليهم شعار تنظيم الدولة الإسلامية” داعش”، ومطبوع مرسوم عليه خريطة إستراتيجية بأسماء دولة الخلافة الإسلامية، و3 مطبوعات مدون عليهم”الدولة الإسلامية فى العراق والشام”، وتحوى عبارات تتضمن بعض أفكار التنظيم، وتحرر المحضر رقم 2388 – إدارى قسم ثان، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كما تم ضبط “ممدوح .أ. ب”، 30 سنة – مهندس كهرباء ، ومقيم بحى العقاد دائرة قسم أول أسوان، بتهمة الإنتماء لجماعة الإخوان، وتم تحرير محضر رقم 4416 – إدارى قسم أول أسوان، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كما تم ضبط “محمد. م. م”، 19 سنة – فرد أمن بمصنع كيما، ومقيم بعزبة التحرير، ودائرة قسم أول أسوان والمطلوب ضبطه وإحضاره فى المحضر رقم 2430 – إدارى قسم أول بتهمة الإنضمام لجماعة محظورة وسعيه للإستعانه ببعض المواليين للتنظيم للقيام بأعمال تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة بهدف إثارة الفوضى والقيام بأعمال عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة.