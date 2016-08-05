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مدير أمن الشرقية يقدم واجب العزاء في الطفل المقتول بأبو كبير

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مدير أمن الشرقية يقدم واجب العزاء في الطفل المقتول بأبو كبير مدير أمن الشرقية يقدم واجب العزاء في الطفل المقتول بأبو كبير
قام مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، بزيارة أهل الطفل المقتول "أنس أحمد" 8 سنوات، بنزلة خيال التابعة لدائرة مركز أبو كبير؛ لتقديم واجب العزاء في مصرع نجلهم.

وكان ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير التابع لمديرية أمن الشرقية، عثروا، أمس الأربعاء، على جثة الطفل المختطف من أهله منذ ثلاثة أيام، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي العام بأبو كبير، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات..

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من مركز شرطة أبو كبير، يفيد بالعثور على "أنس أحمد محمد حسين"، 8 سنوات، الابن الوحيد لأسرته، المقيمين بنزلة خيال التابعة لدائرة المركز، مقتولًا، وذلك بعد 3 أيام من خطفه.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، أن المتهم، تخلص من الطفل بعد ساعات من خطفه؛ لتعرف الطفل عليه، حيث قام بحفر حفرة في غرفة طيور يمتلكها على بعد 40 مترًا من منزل الطفل المخطوف، ودفنه فيها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده العميد عمرو عبد الرؤوف، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال، وتبين أن المتهم يدعى "يحيى.إ.م.إ" 42 عامًا، سائق "توك توك"، جار الطفل.


>بالفيديو..لحظة هدم الأهالى منزل قاتل الطفل أنس ودفنه حيا مع مصحفه بالشرقية

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مصر 365

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