الرئيس التنفيذي لمطار دبي: إعادة فتح المدرج الذي شهد حادث رحلة طيران الإمارات

قال الرئيس التنفيذي لمطار دبي الدولي إن المطار أعاد فتح أحد مدرجيه يوم الخميس بعدما أزالت السلطات حطام الطائرة بوينج 777 التابعة لطيران الإمارات التي اشتعلت فيها النيران بعد هبوطها اضطراريا الأربعاء في المطار.

وبحسب رويترز قال بول جريفيث في مؤتمر صحفي إن العمل مستمر لإعادة الحركة الجوية إلى طبيعتها في المطار الذي يعد أكثر مطارات العالم تسييرا للرحلات الدولية.

وأضاف “نسهل بأسرع ما يمكن السعة الاستيعابية (إعادة المدرجين إلى العمل) لشركات الطيران لضمان تعاف سريع.”

وقال مطار دبي في بيان إن 237 رحلة قادمة ومغادرة ألغيت بعد الحادث وحولت 44 رحلة أخرى قادمة إلى مطارات قريبة. وأضاف أن نحو 19 ألف مسافر تضرروا من الحادث. وذكرت شركة طيران الإمارات أنها تتوقع استمرار عدم انتظام رحلاتها في الساعات الست والثلاثين المقبلة من دون أن تفصح عن الأسباب.

وتم إجلاء 300 من المسافرين وأفراد طاقم الطائرة بسلام بعد الحادث الذي وقع عندما حاول الطاقم فيما يبدو الهبوط اضطراريا. وقتل رجل إطفاء على الأرض.

وعلقت الرحلات الجوية من وإلى مطار دبي الدولي لأكثر من خمس ساعات إثر الحادث يوم الأربعاء وفق ما أعلنته السلطات في ضربة لاقتصاد دبي التي تعتمد بقوة على تدفق السياح من جميع أنحاء العالم وعلى دور الإمارة كمحطة توقف للمسافرين بين آسيا وأوروبا.

وذكرت هيئة الطيران المدني في الإمارات يوم الخميس إن تحقيقا في الحادث سيشمل الدول المشاركة في تصنيع الطائرة ومحركاتها – وهي الولايات المتحدة وبريطانيا – إلى جانب الشركات ذات الصلة بوينج ورولز رويس وطيران الإمارات.

وخلال الخمسة شهور الأولى من العام شهدت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي نموا بنسبة سبعة في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي ليصل عددهم إلى 34.65 مليون مسافر.

وبعد إغلاق المجال الجوي لمطار دبي لنحو ساعة في يونيو حزيران الماضي “بسبب نشاط غير مصرح به لطائرة بدون طيار” نقلت صحيفة الخليج تايمز المحلية عن مايكل رودولف رئيس قسم نظم وسلامة الطيران في هيئة دبي للطيران المدني قوله في وقت سابق من هذا العام إن اقتصاد دبي يخسر نحو مليون دولار في كل دقيقة يغلق فيها المطار.