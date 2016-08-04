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بالفيديو - علي لطفي يتألق أمام رأسية مروان بعد عرضية يمينية من معلول

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بالفيديو - علي لطفي يتألق أمام رأسية مروان بعد عرضية يمينية من معلول بالفيديو - علي لطفي يتألق أمام رأسية مروان بعد عرضية يمينية من معلول

تألق علي لطفي حارس مرمى إنبي أمام رأسية رائعة من مروان محسن بعد عرضية يمينية من علي معلول.

الأهلي يواجه إنبي في نصف نهائي كأس والفائز يواجه الزمالك في نهائي المسابقة.

إنبي تقدم أولا في النتيجة عن طريق محمد الشامي في الدقيقة 29 بعد خطأ من محمد هاني. (شاهد الهدف)

وفي الشوط الثاني وبالتحديد بالدقيقة 58 توغل علي معلول داخل منطقة جزاء إنبي قبل أن يرسل عرضية رائعة بالقدم اليمنى على رأس مروان محسن.

وحول مروان عرضية معلول إلى شباك إنبي لولا تألق علي لطفي والذي أبعد الرأسية إلى ركنية مرت في النهاية بلا هز شباك الفريق البترولي.

شاهد اللقطة

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فيديو اليوم السابع

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