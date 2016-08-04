بالفيديو - معلول كاد أن يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي

كاد علي معلول ظهير النادي الأهلي المنضم حديثا إلى صفوف الفريق أن يفتتح أهدافه بقميص الفريق لولا أن تسديدته ابتعدت عن مرمى إنبي.

الأهلي يواجه إنبي في نصف نهائي كأس مصر والفائز يواجه الزمالك في نهائي المسابقة.

إنبي تقدم أولا في النتيجة عن طريق محمد الشامي في الدقيقة 29 بعد خطأ من محمد هاني. (شاهد الهدف)

معلول انضم من الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي وظهر كأساسي لأول مرة مع الفريق في مواجهة إنبي.

وفي الدقيقة 63 توغل معلول داخل منطقة جزاء إنبي مستغلا تمريرة رائعة من عبد الله السعيد.

وسدد معلول على مرمى علي لطفي إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.

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