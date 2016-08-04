بالفيديو - الأهلي يعود لعادته المفضلة والضحية إنبي.. وقمة الزمالك على الموعد

عاد الأهلي إلى عادته المفضلة بقلب تأخره إلى انتصار بعدما نجح في العودة من التأخر بهدف مقابل لاشيء إلى فوز بثنائية مقابل هدف.

ليتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر ليضرب موعدا مع الزمالك في النهائي يوم الاثنين المقبل.

أهداف المباراة جاءت عن طريق محمد الشامي لإنبي ومؤمن زكريا وسعد سمير لصالح الأهلي.

مارتن يول المدير الفني للأهلي أجرى أكثر من تغيير على تشكيل الفريق الذي عبر عقبة سموحة في ربع النهائي.

مروان محسن وعلي معلول يظهران لأول مرة في تشكيل الأهلي الأساسي ومحمد هاني يلعب بدلا من أحمد فتحي.

وعلى الجانب الأخر شهد تشكيل إنبي وجود أكثر من عنصر شاب على رأسهم محمد الشامي.

البداية سريعة والهدف صاروخي

المباراة بدأت سريعة للغاية مع ضغط مبكر للأهلي على حامل الكرة.

ولكن في الوقت نفسه كانت الفرص من جانب إنبي وليس الأهلي.

الفرصة الأقرب جاءت لإنبي من ركلة حرة حولها الحلواني بشكل مباشر في مرمى الأهلي إلا أن أحمد عادل بالمرصاد ونجح في التصدي للفرصة الأولى.

شاهد الفرصة

وفي الدقيقة 29 توغل صلاح عاشور خلف محمد هاني قبل أن يرسل عرضية أرضية للقادم من الخلف محمد الشامي.

ليسدد الأخير تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد هز بها شباك الأهلي.

شاهد الهدف

وقبل نهاية الشوط الأول ظهرت خطورة الأهلي عن طريق عرضيات علي معلول وتواجد عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء.

ومع رأسية لحسام غالي وتسديدة لمعلول والسعيد انتهى الشوط الأول بتقدم إنبي.

شوط التغييرات وقلب الطاولة

الشوط الثاني شهد تقلبا كبيرا في أحداث المباراة.

خروج حسام غالي ونزول أحمد فتحي قبل أن يتبعه عماد متعب بدلا من حسام عاشور.

بعدها سيطر الأهلي تماما على مجريات المباراة وشكل الخطورة من كل الجوانب.

وظهرت ثنائية رائعة بين معلول وعبد الله السعيد وتألق قائد الصفاقسي السابق في أول ظهور له مع الأهلي ليثبت وشكل كبيرة مدى قدراته في الظهور الأول له.

وكاد معلول أن يصنع لأول مرة بعد عرضية بالقدم اليمنى رائعة على رأس مروان محسن إلا أن علي لطفي تألق.

شاهد اللقطة

بعدها واصل معلول التوغل داخل منطقة الجزاء وكاد أن يسجل لولا أن تسديدته جاءت بجوار القائم.

شاهد الفرصة

ولكن كل ذلك ولم تهتز شباك إنبي قبل أن تهتز مرتين على التوالي في أقل من 5 دقائق.

عرضية رائعة من أحمد فتحي يقابلها مؤمن زكريا داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بطريقة رائعة داخل شباك علي لطفي.

بعدها مباشرة حول سعد سمير ركنية رائعة من علي معلول في مرمى إنبي ليكتب ثاني أهدافه على التوالي بعد التسجيل في مرمى سموحة.

وكاد الأهلي أن يسجل أكثر من مرة بعد ذلك لولا تألق علي فتحي. قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية.

ليتأهل إلى نهائي كأس مصر للمرة الـ50 في تاريخه ويضرب موعدا مع الزمالك.

شاهد الأهداف