تقرير #في_القمة - ما هي نتائج الأهلي والزمالك سويا في نهائي الكأس

قمة جديدة على الأبواب في سيناريو مكرر للقاء الموسم الماضي.. الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الاثنين المقبل.

وتغلب الأهلي يوم الخميس على إنبي في نصف نهائي كأس مصر بهدفين مقابل هدف، ليستعد لملاقاة الزمالك الذي تغلب على الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد.

فما هي نتائج الفريقين حينما يلتقيان سويا في دربي الكرة المصرية في نهائي الكأس؟ FilGoal.com يستعرض.

التقى الأهلي والزمالك في نهائي الكأس 18 مرة، في الواقع هم 17 مرة نظرا لأن مباراة موسم 1942-1943 تم إلغائها نظرا لسفر بعض أعضاء الفريقين لفلسطين للمشاركة في إحدى المباريات.

المباراة الأولى كانت في موسم 1927-1928 فاز الأهلي آنذاك على الزمالك بهدف دون رد،

وآخر مباراة بين الفريقين في نهائي المسابقة الأقدم في مصر كانت في موسم 2014-2015 وفاز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء.

إجمالا فاز الأهلي على الزمالك 9 مرات في نهائي الكأس وكانت أكبر نتيجة للفريق الأحمر خلال تلك المباريات هي الفوز بأربعة أهداف لهدف في موسم 1952-1953.

أما الزمالك فقد حقق الانتصار على الأهلي في نهائي البطولة سبع مرات وكانت أكبر نتيجة له ستة أهداف دون رد في موسم 1943-1944.

وتقاسم الفريقان اللقب مرتين، الأولى –كما ذكرنا سابقا- كانت في موسم 1942-1943 في المباراة التي لم يتم إقامتها من الأساس.

والمرة الثانية كانت في موسم 1957-1958 حينما تعادلا سلبيا بدون أهداف لتقام مباراة إعادة وتعادلا فيها أيضا بهدفين لمثلهما وتشاركا اللقب.