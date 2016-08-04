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رسميا – المصري يتأهل للكونفدرالية بفضل القطبين

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رسميا – المصري يتأهل للكونفدرالية بفضل القطبين رسميا – المصري يتأهل للكونفدرالية بفضل القطبين

ضمن المصري المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل وذلك بسبب تأهل الأهلي والزمالك لنهائي كأس .

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر بعد انتصاره على إنبي يوم الخميس بهدفين لهدف في نصف نهائي البطولة في ملعب الجيش بالسويس.

بينما انتصر الزمالك يوم الأربعاء على الإسماعيلي في ملعب برج العرب بأربعة أهداف دون رد.

واحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بفارق المواجهات المباشرة عن سموحة الذي ضمن المشاركة في الكونفدرالية.

بينما يشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وبسبب تأهل القطبين لنهائي الكأس وعدم وصول أي فريق آخر له ضمن المصري بذلك المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل رفقة سموحة.

ولعب المصري مرتين في الكونفدرالية بمسماها القديم عامي 1999 و2001 ووصل في كليهما لنصف النهائي.

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