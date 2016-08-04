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حلفاء ترامب يحثونه على العودة إلى الخط الرسمي للحزب مع تراجع شعبيته

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حلفاء ترامب يحثونه على العودة إلى الخط الرسمي للحزب مع تراجع شعبيته حلفاء ترامب يحثونه على العودة إلى الخط الرسمي للحزب مع تراجع شعبيته

دونالد – أرشيفية

حث أنصار دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية على العودة إلى الخط الرسمي للحزب بعد أسبوع من تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي وحرب كلمات مع جمهوريين بارزين بشأن حملته نحو البيت الأبيض.

وبحسب رويترز تعهد ترامب بالتركيز أكثر على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي خرجت من المؤتمر العام للحزب الديمقراطي الأسبوع الماضي متقدمة في استطلاعات الرأي والتي دائما ما هاجمت ترامب ووصفته بأنه غير مؤهل للرئاسة.

ومنذ قبوله رسميا ترشيح الجمهوريين قبل أسبوعين لم يتمكن ترامب من مواصلة التركيز على كلينتون. ففي الأسبوع الماضي انخرط في خلاف علني مع والدي جندي أمريكي قتل في العراق.

وقال رئيس مجلس النواب بول ريان في مقابلة إذاعية في جرين باي بولاية ويسكونسن إن ترامب “يسير في مسار غريب تماما منذ المؤتمر”. وكان ريان قد أيد ترشيح ترامب لكنه لم يحصل على تأييده في المقابل لترشحه لفترة ثانية في الكونجرس.

وأضاف “لعلكم تعتقدون أنه كان علينا التركيز على هيلاري كلينتون ..على كل أوجه القصور لديها. إن هيلاري كلينتون مرشحة ضعيفة بدرجة تجعل المرء يعتقد أننا كنا سنهاجمها ومن المحزن أن هذا ما لا نتحدث عنه هذه الأيام.”

وقال مايكل كابوتو وهو مستشار سابق لترامب ولا يزال يدعمه إن المرشح الجمهوري لا يزال أمامه الوقت لتصحيح مسار السفينة.

وأضاف لرويترز “البقاء على الخط الرسمي للحزب هو عامل أساسي تماما. فبعد 30 عاما من تعبيره بصراحة عما يعتقد .. على السيد ترامب أن يدرك أن انتخاب رئيس الولايات المتحدة لا يزال متعلقا بالبقاء على الخط الرسمي للحزب.”

وقال بن كارسون وهو مؤيد لترامب وجراح أعصاب متقاعد فشل في مسعاه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة إن على ترامب أن يدرك الحاجة للتركيز على كلينتون.

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