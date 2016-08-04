الانتهاء من خطة تدعيم محولات الكهرباء بـ 5 مراكز في الأقصر‎

مراسل«ONA»:

> أكد المهندس حجاج عبده، رئيس قطاع توزيع الكهرباء بالأقصر، أن شركة الكهرباء، إنتهت من تنفيذ خطة تدعيم محولات الكهرباء بـ 5 مراكز علي مستوي المحافظة، عن طريق تكبير محولات القدرة لإستيعاب زيادة الأحمال وتحسين أداء الشبكة .

> يأتي ذلك في إطار جهود قطاع توزيع كهرباء الأقصر لتحسين أداء الشبكة الكهربائية، وتقديم خدمة جيده لجموع المواطنين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر.

وقال رئيس قطاع توزيع الكهرباء بالأقصر، في تصريح صحفي، إن ذلك يأتي ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للشركة، موضحًا أن الخطة تتضمن أغلب مراكز المحافظة، ففي مركز ومدينه القرنة، تم تركيب محول كهرباء بالكشك قدره “500 ك ف ا” بالإضافة لمحول سيول الخزان لتحسين أداء منطقه الرواجح بالقرنة، كما تم تكبير قدرة محول الوحدة المحلية بقرية الضبعية من “300 ك ف ا” الي “500 ك ف ا”، وتكبير قدرة محول سيول الحاجر الوحدة المحلية بقرية سوزان مبارك المغذي لمنطقة السيول من “200 ك ف ا” الي “300 ك ف ا”، وأيضًا تكبير قدرة محول السنترال العام بالضبعية المغذي لمنطقة الجنينة والزناتات من قدرة “300 ك ف ا” الي “500 ك ف ا”، وتم تكبير قدرة محول البوسته بالضبعية المغذي لمنطقة الغابات من قدرة “200 ك ف ا” الي “300 ك ف ا”، وتكبير قدرة محول عزبة حسن عوض الوحدة المحلية لقرية الاقالتة المغذي لمنطقة حاجر الاقالتة الشرقي من قدرة “100 ك ف ا” إلى “200 ك ف ا” .

وتابع عبده : أما في مركز و مدينة الطود، فقد تم تركيب محول كهرباء قدره 100 ك ف ا المغذي لمنطقة العبور حاجر العديسات بالاضافة الي محول جمال فؤاد، وأيضًا تكبير قدرة محول البكري المغذي لمنطقة المهيدات الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي من “300 ك ف ا” الي ” 500 ك ف ا”، كما تم تكبير قدرة محول نادي المهيدات من قدرة 200 ك ف ا الي 300 ك ف ا، وتم تكبير قدرة محول البقالة 3 الوحدة المحلية لقرية المريس من 100 ك ف ا الي 200 ك ف ا “.

وأشار قائلًا : وفي مركز و مدينه البياضية، تم تكبير قدرة محول الخضرات من قدره 300 ك ف ا الي 500 ك ف ا، وايضا تكبير قدرة محول نجع عبد العزيز المغذي لمنطقة الشادر بالحبيل من قدره 200 ك ف ا الي 300 ك ف ا وفي مركز و مدينه الزينية، تم تكبير قدرة محول الشنانات بالعشي المغذي لمنطقة العشي من قدره 300 ك ف ا الي 500 ك ف ا، وتم تكبير قدرة محول البنزينة المغذي لمنطقة الزينية بحري من قدرة “200 ك ف ا ” الي “300 ك ف ا”.

وأضاف قائلًا : ففي مركز و مدينه إسنا، تم تكبير قدرة محول الفرسية المغذي لنفس المنطقة الوحدة المحلية لقرية النجوع بحري من قدره 200 ك ف ا الي 300 ك ف ا، كما تم تكبير قدرة محول النواصر المغذي لنفس المنطقة الوحدة المحلية لقرية النجوع بحري من قدره 100 ك ف ا الي قدره 200 ك ف ا، وتم ايضا تكبير قدرة محول المصلي المغذي لمنطقة اصفون من قدره 200 ك ف ا الي 300 ك ف ا.

وأوضح”عبده”، أنه تم تنفيذ تلك الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية للشركة لعام 2016 / 2017 لتحسين أداء الشبكة الكهربائية و استيعاب الأحمال التي قد تطرأ على الشبكة.