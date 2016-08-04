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زيدان : رونالدو في حاجة إلى الوقت ليكون جاهزًا

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زيدان : رونالدو في حاجة إلى الوقت ليكون جاهزًا زيدان : رونالدو في حاجة إلى الوقت ليكون جاهزًا

زين الدين زيدان

صرح زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، أنه لن يستعجل عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أنه بحاجة إلى مزيد من الراحة.

وقال زيدان، “في الوقت الحالي لا زال رونالدو يتعافى من إصابته، بطبيعة الحال هو يسعى إلى العودة إلى الملاعب لكن يتعين علينا الصبر وأن نحافظ على هدوئنا”، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف “سيعود إلى الفريق قريبًا لكنه في حاجة إلى بعض الوقت لكي يكون جاهزًا، إنه لاعب مهم في صفوف ريال مدريد وسيبقى كذلك الموسم المقبل”.

ولا يزال رونالدو يتعافى من إصابة تعرض لها في مطلع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، والتي بسببها لم يكمل المباراة.

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