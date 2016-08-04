الإسماعيلي يحتج على حكم مباراة الزمالك ويطالب باستبعاده من جميع مواجهاته

قرر محمد أبو السعود، رئيس النادي الإسماعيلي، اليوم الخميس، التقدم باحتجاج رسمي إلي لجنة المسابقات احتجاجًا على الحكم الدولي محمد فاروق الذي أدار مباراة الإسماعيلي والزمالك بالأمس في الدور قبل النهائي لكأس مصر وانتهت بهزيمة الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد.

وجاء قرار رئيس الإسماعيلي بعد أن رأى بعض من الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق -حسبما أشار- أثناء المباراة، خاصة في الهدف الأول والرابع للزمالك.

و علمت “ONA” أن أبو السعود سيطالب بإبعاد فاروق عن إدارة أي مباراة رسمية للفريق في الفترة المقبلة بعد أن ساهم في خروج الدراويش من بطولة كأس مصر.

يذكر أن إدارة الإسماعيلي أصبحت لا تضم حاليًا سوى رئيس النادي محمد أبو السعود، إضافة إلى نجله حسين أبو السعود عضو مجلس الإدارة.