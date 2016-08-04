أخبار عاجلة

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة.. محافظ السويس: مع كل شهيد تولد العزيمة في 1000 فرد جديد -
بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد منشآت شرطية للتوعية بخطورة الإرهاب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
لوحة إعلانية تتسبب في سقوط سقالة بناء بشارع «جامعة الدول» -
راهبه لأحد الأقباط «المسيح مكانش عايش بعضلاته» -
«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الإسماعيلي يحتج على حكم مباراة الزمالك ويطالب باستبعاده من جميع مواجهاته

Google+ Print
الإسماعيلي يحتج على حكم مباراة الزمالك ويطالب باستبعاده من جميع مواجهاته الإسماعيلي يحتج على حكم مباراة الزمالك ويطالب باستبعاده من جميع مواجهاته

محمد أبو السعود، رئيس النادي الإسماعيلي_أرشيفية

قرر محمد أبو السعود، رئيس النادي الإسماعيلي، اليوم الخميس، التقدم باحتجاج رسمي إلي لجنة المسابقات احتجاجًا على الحكم الدولي محمد فاروق الذي أدار مباراة الإسماعيلي والزمالك بالأمس في الدور قبل النهائي لكأس وانتهت بهزيمة الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد.

وجاء قرار رئيس الإسماعيلي بعد أن رأى بعض من الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق -حسبما أشار- أثناء المباراة، خاصة في الهدف الأول والرابع للزمالك.

و علمت “ONA” أن أبو السعود سيطالب بإبعاد فاروق عن إدارة أي مباراة رسمية للفريق في الفترة المقبلة بعد أن ساهم في خروج الدراويش من بطولة كأس مصر.

يذكر أن إدارة الإسماعيلي أصبحت لا تضم حاليًا سوى رئيس النادي محمد أبو السعود، إضافة إلى نجله حسين أبو السعود عضو مجلس الإدارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية