وزير العدل يعتمد حركة التفتيش لهيئة قضايا الدولة

اعتمد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل التشكيل الجديد لإدارة التفتيش القضائى لهيئة قضايا الدولة، للعام القضائى الجديد، برئاسة المستشار محمد محمد بكر نائب رئيس الهيئة .

وصرح المستشار محمد عبد اللطيف شحاته الأمين العام، ورئيس اللجنه الإعلامية أن المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار على سكر، اعتمد حركه التفتيش منذ أيام وأرسلها إلى وزارة العدل لاعتمادها والعمل بها فورا.

وقال المستشار أحمد عاشور عضو اللجنة الإعلامية بهيئة قضايا الدولة، إن الحركة تضم 75 من مستشارى الهيئة على مستوى الجمهورية .

http://www.youm7.com/story/2016/8/1/إرسال-حركة-أعضاء-تفتيش-قضايا-الدولة-للعدل-تمهيدا-لاعتمادها/2825585#