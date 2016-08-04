أخبار عاجلة

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة.. محافظ السويس: مع كل شهيد تولد العزيمة في 1000 فرد جديد -
بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد منشآت شرطية للتوعية بخطورة الإرهاب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
لوحة إعلانية تتسبب في سقوط سقالة بناء بشارع «جامعة الدول» -
راهبه لأحد الأقباط «المسيح مكانش عايش بعضلاته» -
«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تشكيل إنبي - صلاح سليمان يقود الدفاع وهدف الأهلي على مقاعد البدلاء

Google+ Print
تشكيل إنبي - صلاح سليمان يقود الدفاع وهدف الأهلي على مقاعد البدلاء تشكيل إنبي - صلاح سليمان يقود الدفاع وهدف الأهلي على مقاعد البدلاء

يجلس أكرم توفيق لاعب إنبي على مقاعد بدلاء أمام الأهلي خلال نصف نهائي كأس .

إنبي يستعد لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر والفائز يواجه الزمالك في النهائي.

أكرم توفيق يعد هدفا للأهلي بل وأصبح على أعتاب الانضمام إلى الفريق. (طالع التفاصيل)

وأعتمد علاء عبد العال المدير الفني لإنبي على الناشئ محمد الشامي في خط هجوم الفريق وخلفه صلاح عاشور ولاما كونيه ومحمد بسيوني.

وفيما يلي التشكيل بالكامل:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: عمرو الحلواني - صلاح سليمان - إبراهيم يحي - أحمد صبحي.

الوسط: صلاح عاشور - علي عيد - محمد توبة - لاما كونيه - محمد بسيوني.

الهجوم: محمد الشامي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - محمد مجدي - محمود قاعود - ماريو مارتينيز - محمد عبد المنصف - أحمد يوسف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية

ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم

ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم