تشكيل إنبي - صلاح سليمان يقود الدفاع وهدف الأهلي على مقاعد البدلاء

يجلس أكرم توفيق لاعب إنبي على مقاعد بدلاء أمام الأهلي خلال نصف نهائي كأس مصر.

إنبي يستعد لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر والفائز يواجه الزمالك في النهائي.

أكرم توفيق يعد هدفا للأهلي بل وأصبح على أعتاب الانضمام إلى الفريق. (طالع التفاصيل)

وأعتمد علاء عبد العال المدير الفني لإنبي على الناشئ محمد الشامي في خط هجوم الفريق وخلفه صلاح عاشور ولاما كونيه ومحمد بسيوني.

وفيما يلي التشكيل بالكامل:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: عمرو الحلواني - صلاح سليمان - إبراهيم يحي - أحمد صبحي.

الوسط: صلاح عاشور - علي عيد - محمد توبة - لاما كونيه - محمد بسيوني.

الهجوم: محمد الشامي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - محمد مجدي - محمود قاعود - ماريو مارتينيز - محمد عبد المنصف - أحمد يوسف.