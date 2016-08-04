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مرتضى منصور لـ في الجول: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي الكأس

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مرتضى منصور لـ في الجول: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي الكأس مرتضى منصور لـ في الجول: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي الكأس

"أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي كأس " هكذا أبدى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن رغبته في وجود قمة جديدة بين القطبين يوم الاثنين المقبل.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر عقب تغلبه يوم الأربعاء على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وينتظر الفريق الأبيض حامل اللقب في آخر ثلاثة مواسم ملاقاة الفائز من الأهلي وإنبي في المباراة التي ستقام يوم الخميس في السويس.

والتقى الفريقان الموسم الماضي في نهائي البطولة وفاز الزمالك حينها بهدفين دون رد.

وتحدث مرتضى منصور لـFilGoal.com قائلا:"أفضل مواجهة الأهلي بدلا من إنبي".

وأكمل"الشارع الرياضي كله يتمنى وجود قمة جديدة بين الفريقين وبصفة شخصية أفضل مواجهة الأهلي عن إنبي".

وأتم"ستكون القمة خير ختام للموسم الكروي وتكون مليئة بالروح الرياضية بين الفريقين".

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