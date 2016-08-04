أخبار عاجلة

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة.. محافظ السويس: مع كل شهيد تولد العزيمة في 1000 فرد جديد -
بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد منشآت شرطية للتوعية بخطورة الإرهاب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
لوحة إعلانية تتسبب في سقوط سقالة بناء بشارع «جامعة الدول» -
راهبه لأحد الأقباط «المسيح مكانش عايش بعضلاته» -
«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

موقع التنسيق يفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية

Google+ Print
موقع التنسيق يفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية موقع التنسيق يفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية
فتح موقع التنسيق الإلكترونى، مساء اليوم الخميس باب تسجيل الرغبات للطلاب المتقدمين للمرحلة الثانية للتنسيق، التى أعلنت الوزارة انطلاقها يوم السبت المقبل بحد أدنى 380 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78% و279 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 68%، بإجمالى عدد طلاب 172902 طالبا وطالبة.

ومن المقرر، أن تبدأ معامل التنسيق الإلكترونى التابعة للجامعات رسميا فى استقبال طلاب الثانوية العامة من طلاب المرحلة الثانية من التنسيق لتسجيل رغباتهم بداية من بعد غد السبت.

كان وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، مؤكداً أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب توقف عند 403.5 درجة بنسبة 98.4% بكلية طب القاهرة، بزيادة درجة كاملة عن العام الماضى.

وأضاف "الشيحى"، أن الحد الأدنى لطب الأسنان بتنسيق العام الجديد 2016 توقف عند 403 درجات بطب أسنان المنيا بنسبة 98.3%، بزيادة درجة واحدة عن العام الماضى، وأن الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة ارتفع درجة ونصف أيضاً عن العام الماضى لـ398.5 درجة بنسبة 97.2% بكلية صيدلة حلوان.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة انخفض عن العام الماضى بمعدل 4 درجات ونصف عن العام الماضى، ليتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة عند 381 درجة بنسبة 92.9% بهندسة الطاقة بأسوان.


>بالصور.. 98.4 % للطب و92.9% للهندسة و97.7% للاقتصاد فى تنسيق المرحلة الأولى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365