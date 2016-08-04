موقع التنسيق يفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية

فتح موقع التنسيق الإلكترونى، مساء اليوم الخميس باب تسجيل الرغبات للطلاب المتقدمين للمرحلة الثانية للتنسيق، التى أعلنت الوزارة انطلاقها يوم السبت المقبل بحد أدنى 380 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78% و279 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 68%، بإجمالى عدد طلاب 172902 طالبا وطالبة.

ومن المقرر، أن تبدأ معامل التنسيق الإلكترونى التابعة للجامعات رسميا فى استقبال طلاب الثانوية العامة من طلاب المرحلة الثانية من التنسيق لتسجيل رغباتهم بداية من بعد غد السبت.

كان وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، مؤكداً أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب توقف عند 403.5 درجة بنسبة 98.4% بكلية طب القاهرة، بزيادة درجة كاملة عن العام الماضى.

وأضاف "الشيحى"، أن الحد الأدنى لطب الأسنان بتنسيق العام الجديد 2016 توقف عند 403 درجات بطب أسنان المنيا بنسبة 98.3%، بزيادة درجة واحدة عن العام الماضى، وأن الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة ارتفع درجة ونصف أيضاً عن العام الماضى لـ398.5 درجة بنسبة 97.2% بكلية صيدلة حلوان.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة انخفض عن العام الماضى بمعدل 4 درجات ونصف عن العام الماضى، ليتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة عند 381 درجة بنسبة 92.9% بهندسة الطاقة بأسوان.

بالصور.. 98.4 % للطب و92.9% للهندسة و97.7% للاقتصاد فى تنسيق المرحلة الأولى

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