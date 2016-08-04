"بورا بورا" لرحلة خيالية على أرض الواقع

"بورا بورا" وجهة سياحية دولية هامّة، تشتهر بمنتجعاتها الفخمة وأشجار جوز الهند الوفيرة وحبوب اللؤلؤ الأسود النادر فيها.

هي إحدى جزر أرخبيل "ليوارد" في الـ"بولينيزيا" الفرنسية الواقعة في المحيط الهادي، تبعد حوالي 230 كيلومتراً شمال غرب "بابيتي". يحيط بالجزيرة حاجز من الشعاب المرجانية وبحيرة، وفي وسطها بقايا بركان خامد تشكّل قمتي جبلي "باهيا" و"أوتيمانو". وتهطل معظم الأمطار خلال أشهر الصيف الذي يحلّ في "بورا بورا" من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أبريل/نيسان، ويتزامن مع ارتفاع في الرطوبة.

نشاطات في "بورا بورا"

| جولة على متن قارب سياحي مكسوّ بالزجاج الشفّاف عند أرضيته، ما يمكّن من رؤية الشعاب المرجانية والأسماك الاستوائية الملوّنة. تنطلق هذه الرحلات في العاشرة صباحاً كلّ اثنين وأربعاء وسبت، وتستغرق كلّ منها مدة ساعة ونصف الساعة، وتبلغ تكلفتها 48 دولاراً أمريكياً للشخص.

| جولة ثقافية برفقة مرشدين متخصّصين، تتمّ خلالها حكاية الأساطير المتداولة في الجزيرة، واكتشاف مدافع الحرب العالمية الثانية الأمريكية، وتسمح بإلقاء نظرة على حياة الأسر المحلية وتذوّق الفاكهة من المزارع الخاصة بها، فضلاً عن اكتشاف الحيوانات المحلية. تبدأ الجولة في الثامنة والنصف صباحاً أو الواحدة والنصف بعد الظهر، وتستغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة، وتبلغ تكلفتها 81 دولاراً أمريكياً للشخص.

| الغوص وإطعام سمك القرش: تشمل هذه الرحلة الغوص في مياه "بورا بورا" النقية وإطعام أسماكها، ولكنّها لا تقتصر على من يجيدون السباحة، بل يمكن أيضاً المكوث في القارب ومجرّد المشاهدة. تتوفر هذه الجولات يومياً ما عدا الأحد، وتبدأ من التاسعة صباحاً، وتستغرق ساعتين ونصف الساعة، مقابل 84 دولاراً أمريكياً للشخص.

| عشاء في مطعم "بلودي ماريز": غالباً ما يرتاد المشاهير هذا المطعم الذي يقدّم مجموعةً من الأطباق الطازجة، بما في ذلك سرطان البحر والروبيان واللحم والدجاج، والوجبات النباتية. إشارة إلى أن "بلودي ماريز" يقفل أبوابه السبت والأحد.

للإقامة في "بورا بورا":

|"فور سيزونز بورا بورا": يقع المنتجع على الجانب الشمالي الشرقي من الجزيرة، ويضمّ مجموعة من "البنغالو" الفخمة فوق المياه وفيللات عَلى شاطئ البحر مع إطلالات عَلى جبل "أوتيمانو". ويقدّم رحلات غطس مجّانية مصحوبة بمرشدين في البحيرات الشاطئية، ويوفّر نشاطات التجديف وركوب الأمواج وإطعام أسماك القرش. وفيه أربعة مطاعم تعدّ أطباقاً بولينيزية وفرنسية وآسيوية.

| "لو ميريديان بورا بورا": يقع على الطرف الشمالي من "ماوتو بيتي أو أو"، ويبعد حوالي 9 كيلومترات عن المطار، ويوفّر خيارات للإقامة في "البنغالو" على شاطئ البحر أو فوق الماء، أو في أجنحة وفيللات مزوّدة بمسابح خاصّة على شاطئ البحر. هناك، لا يتطلّب استئجار معدّات الغطس وزوارق السباق دفع أي بدل. كما يقدم الـ"سبا" فيه مجموعة من العلاجات لإراحة الجسم، كما التدليك. ويطل مطعم "لو تيبانيي" فيه على البحيرة، ويقدّم المأكولات البولينيزية والآسيوية والغربية.