طارق العلي: لاصلح مع هيا الشعيبي

صرح الفنان الكويتي طارق العلي، عن السبب الرئيس لعدم مشاركته في مسلسل «سيلفي» واكتفى بأن يحل ضيفاً على الجزء الثاني بحلقة واحدة وقال: «إن مسلسل سيلفي يناقش به قضايا سعودية، وأنا سأكون تحصيل حاصل، وأنا كممثل كويتي ربما الجمهور السعودي لا يتقبل أن أناقش قضايا سعودية، واخترت أن تكون مشاركتي الوحيدة في حلقة السياحة لأن الحلقة تناقش قضية عامة، وهي عن السياح الخليجيين في الدول الأوروبية». وعن إمكانية الصلح مع رفيقة الدرب والنجاح كما وصفها الكثير، هيا الشعيبي، قال: "مافعلته هيا كان مبالغاً به، ولا يوجد أي صلح فيما بيننا، فكل شخص لديه حياته وعمله بعيداً عن الآخر".