صحيفة روسية تزعم: الجيش المصرى يقتل المتهم بإسقاط الطائرة الروسية بسيناء

أعلنت صحيفة "أر بي كيه" الروسية، أن الجيش المصرى قام بقتل زعيم جماعة "أنصار بيت المقدس" الإرهابية المسؤول والمنفذ الرئيسى لحادث إسقاط الطائرة الروسية فى سيناء والتى راح ضحيتها 224 شخص من بينهم 25 طفل و7 من أفراد الطاقم.

وأوضحت الصحيفة الروسية، أن الجيش المصري قام بقتل زعيم جماعة "أنصار بيت المقدس"، حيث نشر المتحدث العسكرى المصرى على الصفحة الرسمية صور لقتل الإرهابي المسؤول عن تنفيذ العملية الإرهابية التى ضربت الطائرة الروسية فى سيناء أواخر أكتوبر عام 2015.

وكانت قد نجحت القوات المسلحة فى توجيه ضربة استباقية ناجحة للعناصر الإرهابية فى العريش، وقتل أبو دعاء الأنصارى زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى فى سيناء، وتدمير عدد من مخازن الأسلحة والذخيرة.

وقال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة من القوات المسلحة، قامت قوات مقاومة الإرهاب بالتعاون مع القوات الجوية بتنفيذ عملية نوعية استهدفت خلالها توجيه ضربات دقيقة ضد معاقل تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى بمناطق جنوب وجنوب غرب مدينة العريش، وتمكنت خلال هذه الضربات من قتل زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي المدعو "أبو دعاء الأنصارى" وعدد من أهم مساعديه وتدمير مخازن الأسلحة والذخائر والمتفجرات التى تستخدمها تلك العناصر، بالإضافة إلى مقتل أكثر من (45) عنصرا إرهابيا، وإصابة العشرات من التنظيم.

المتحدث العسكرى يعلن مقتل زعيم أنصار بيت المقدس بسيناء و45 إرهابيا (تحديث)

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