مطارات دبي تعلن افتتاح المدرج الثاني في مطار دبي الدولي

أعلنت مطارات دبي عن افتتاح المدرج الثاني في مطار دبي الدولي الساعة الخامسة و45 دقيقة اليوم والذي تضرر بشكل جزئي خلال حادث طيران الإمارات رقم EK521 ظهر أمس.

وأكد بول غريفثس الرئيس التنفيذي لمطارات دبي ان افتتاح المدرج في غضون 29 ساعة فقط بعد الحادث يعد انجازا كبيرا ..لافتا الى أن الفضل يعود الى التعاون الكبير والتنسيق المشترك مع جميع الشركاء المعنيين وعلى رأسهم الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة دبي للطيران ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية وإدارة الخدمات الهندسية في مطارات دبي.

وأوضح أن الحركة في مطار دبي ستعود الى وضعها الطبيعي خلال 48 ساعة ..مشيدا بالجهود التي بذلها كافة الشركاء والمتطوعين ما أسهم في سرعة عودة الحركة الى المطار.

وكان مطار دبي الدولي قد استأنف رحلاته الساعة السادسة والنصف مساء أمس بمدرج 1 بعد تعليق كافة رحلاته لنحو 5 ساعات.

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