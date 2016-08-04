النفط الخام يقفز 2 بالمائة والخام الأمريكي يصعد فوق الـ40 دولار

ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الخميس، أكثر من اثنين بالمئة، وتقدم الخام الأمريكي بثبات فوق المستوى 40 دولارًا، بدعم عمليات تغطية مراكز بيع وبعد انخفاض محدود في المخزونات في مركز تسليم عقود الخام الأمريكي.

وارتفع الخام الأمريكي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى له منذ أبريل، بعدما ارتفع ثلاثة بالمائة يوم الأربعاء، بدعم بيانات أظهرت انخفاضًا كبيرًا في مخزونات البنزين الأمريكية.

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت، مرتفعًا 85 سنتًا أو اثنين بالمئة عند 43.95 دولار للبرميل.

بينما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة، مرتفعًا 95 سنتًا أو 2.4 بالمئة، إلى 41.78 دولار للبرميل، بعدما ارتفع أكثر من دولار في وقت سابق.