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مصدر أمنى: إجراءات لتأمين مراسم جنازة أحمد زويل عقب وصول جثمانه

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مصدر أمنى: إجراءات لتأمين مراسم جنازة أحمد زويل عقب وصول جثمانه مصدر أمنى: إجراءات لتأمين مراسم جنازة أحمد زويل عقب وصول جثمانه

>أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مراسم دفن العالم الراحل الدكتور أحمد زويل عقب وصول جثمانه إلى وأداء صلاة الجنازة عليه.

واضاف المصدر أن التأمين سيشمل الطريق المؤدى إلى المقبرة الكائنة بطريق الواحات بأكتوبر بالإضافة إلى نشر قوة أمنية بمحيط المقبرة تحسبا لحضورعدد من الشخصيات العامة التى ستشارك فى مراسم الدفن.

وكان المهندس عزمى عبد المنعم مدير النظافة والتجميل بجهاز أكتوبر قد ذكر أن 7 لوادر بدأت فى رفع تراكمات المخلفات الموجودة بالطريق المؤدى للمقبرة منذ الصباح الباكر، بالإضافة إلى 70 عاملاً تابعين لشركة النظافة، موضحاً أن العمل سيستمر على مدار 24 ساعة، وسيتم رش الطرق بالمياه وتشجيرها.
>كما قال شريف فؤاد، المتحدث الإعلامى باسم العالم المصرى الراحل، إن العالم الكبير أوصى بدفنه فى مصر، فاشترى مقبرته منذ 6 أشهر فقط بمنطقة أكتوبر على طريق الواحات، لكى يكون بجوار مشروعه وحلمه الوطنى وهو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.


>أسامة الأزهرى: "أحمد زويل" صفحة مجيدة فى تاريخ مصر

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