أخبار عاجلة

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة.. محافظ السويس: مع كل شهيد تولد العزيمة في 1000 فرد جديد -
بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد منشآت شرطية للتوعية بخطورة الإرهاب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
لوحة إعلانية تتسبب في سقوط سقالة بناء بشارع «جامعة الدول» -
راهبه لأحد الأقباط «المسيح مكانش عايش بعضلاته» -
«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع طفل غرقا لعدم إجادته السباحة فى ترعة بمركز المحلة

Google+ Print
مصرع طفل غرقا لعدم إجادته السباحة فى ترعة بمركز المحلة مصرع طفل غرقا لعدم إجادته السباحة فى ترعة بمركز المحلة
لقى طفل يبلغ من العمر 12 سنة، مصرعه غرقا، لعدم إجادته السباحة أثناء محاولته إخراج "كرة" من الترعة بعزبة توما مركز المحلة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال جثته والتحفظ عليها بمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد طارق داود مأمور مركز المحلة بانتشال جثة الطفل "أبانوب ماهر" يبلغ من العمر 12 عاما بترعة قرية عزبة توما، وتبين من الفحص أن الطفل نزل إلى الترعة محاولا استخراج الكرة الخاصة به وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.


>أهالى قرية "السابى" بالبحيرة يستغيثون بسبب غرق قريتهم فى الصرف الصحى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365