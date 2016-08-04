مصرع طفل غرقا لعدم إجادته السباحة فى ترعة بمركز المحلة

لقى طفل يبلغ من العمر 12 سنة، مصرعه غرقا، لعدم إجادته السباحة أثناء محاولته إخراج "كرة" من الترعة بعزبة توما مركز المحلة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال جثته والتحفظ عليها بمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد طارق داود مأمور مركز المحلة بانتشال جثة الطفل "أبانوب ماهر" يبلغ من العمر 12 عاما بترعة قرية عزبة توما، وتبين من الفحص أن الطفل نزل إلى الترعة محاولا استخراج الكرة الخاصة به وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

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