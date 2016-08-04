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مصرع نقاش سقط من أعلى سقالة بالدور الثالث أثناء عمله بالمنصورة

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مصرع نقاش سقط من أعلى سقالة بالدور الثالث أثناء عمله بالمنصورة مصرع نقاش سقط من أعلى سقالة بالدور الثالث أثناء عمله بالمنصورة
لقى نقاش مصرعه إثر سقوطه من على سقالة بالمنصورة بعد أن اختل توازنه. تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولى إلى قسم شرطة ثانى المنصورة، بوصول رضا أحمد أحمد أبو المجد 54 سنة - نقاش - ومقيم منطقة كفر البدماص دائرة القسم مصابا بجرح عميق بفروة الرأس ونزيف داخلى بالمخ وتوفى عقب وصوله متأثرا بجراحه.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم أحمد الجميلى رئيس مباحث المركز، وبسؤال نجله أيمن 38 قرر أنه حال وقوف والده على سقالة أثناء عمله بالطابق الثالث بمنزل تحت الإنشاء اختل توازنه وسقط على الأرض وحدثت إصابته التى أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحادث.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الارتطام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائيا وتم تحرير محضر بالواقعة.


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