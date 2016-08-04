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استدعاء شقيقة هيفاء وهبي للتحقيق معها بسبب كليبها «أنا رولا»

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استدعاء شقيقة هيفاء وهبي للتحقيق معها بسبب كليبها «أنا رولا» استدعاء شقيقة هيفاء وهبي للتحقيق معها بسبب كليبها «أنا رولا»

رولا يموت شقيقة هيفاء وهبي

مراسل«ONA»:

استدعي مكتب حماية الآداب العامة في مخفر حبيش، اليوم الخميس، عارضة الأزياء اللبنانية رولا يموت، للتّحقيق معها بعد إطلاق كليبها الأّول “أنا رولا” عبر قناة “يوتيوب”، بحسب ما ذكر أحد المواقع الالكترونية اللبنانية.

وقد أثار فيديو أخت الفنانة هيفاء وهبي غير الشقيقة، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اطلالة “رولا” الجريئة، ما دفعهم  إلى إتهام الفيديو بـ”الإباحية”.

وكانت عائلة يموت، قد تبرأت من رولا، في  بيان صدر على لسان أسامة يموت أحد أفراد رابطة آل يموت جاء فيه : “تتبرأ عائلة آل يموت المعروفة بالتزامها الديني وبالأخلاق الحميدة من المدعوة والتي أصبحت معروفة لديكم، والتي ظهرت أخيرًا بمظاهر خارجة عن أخلاق وأدبيات آل يموت.. كما يبدو أنها تربت وترعرعت في بيئة لا تمت بصلة لبيئة آل يموت المحافظة”.

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أونا

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