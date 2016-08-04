وزيرا الآثار وقطاع الأعمال يزوران الغربية لافتتاح كنيسة وتفقد مصر للغزل

يفتتح الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، بعد غد السبت، كنيسة أبانوب الأثرية بمحافظة الغربية، يرافقه اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ووفد من الكنيسة ووكيل وزارة الآثار وعدد من نواب المحافظة، وذلك بعد إعادة ترميمها.

يذكر أن هذه الزيارة تعد الثانية لوزير الآثار لمحافظة الغربية، حيث زار المحافظة فى شهر رمضان الماضى وتفقد خلالها المناطق الأثرية ببسيون وسمنود.

من ناحية أخرى يزور الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال شركة مصر للغزل والنسيج السبت القادم، لتفقد أحوال الشركة، والوقوف على مشاكلها ومناقشة مشروع المنطقة الصناعية الجديدة والتى ستقام على 34 فدان لصغار المستثمرين، وبحث أزمة الغزول مع قيادات الشركة، كما سيبحث سبل تطوير وتحديث الشركة للنهوض بالصناعة الوطنية، يرافقه خلال الزيارة اللواء احمد صقر محافظ الغربية ورئيس شركة غزل المحلة ونواب المحلة.

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