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"اليوم السابع": قرارات جديدة فى الحرب على الفساد

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"اليوم السابع": قرارات جديدة فى الحرب على الفساد "اليوم السابع": قرارات جديدة فى الحرب على الفساد
تحت عنوان "قرارات جديدة فى الحرب على الفساد"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الجمعة، تفاصيل القرارات التى اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل لمكافحة الفساد، وفى مقدمتها تحصيل 2.3 مليار جنيه مخالفات فى أرض السليمانية، فضلاً عن الحملة التى شنها جهاز الرقابة الإدارية على مافيا السلع المدعمة، مع تكثيف الرقابة على الأسواق ومكاتب الصرافة.

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