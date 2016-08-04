"اليوم السابع": قرارات جديدة فى الحرب على الفساد

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضًا..

ـ 10 طلبات تصالح لرجال مبارك.. لجنة لتقييم ثروات غالى وسليمان ورشيد وجمال وعلاء.. ورفع اسم حسين سالم من "الترقب"

تحت عنوان "قرارات جديدة فى الحرب على الفساد"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الجمعة، تفاصيل القرارات التى اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل لمكافحة الفساد، وفى مقدمتها تحصيل 2.3 مليار جنيه مخالفات فى أرض السليمانية، فضلاً عن الحملة التى شنها جهاز الرقابة الإدارية على مافيا السلع المدعمة، مع تكثيف الرقابة على الأسواق ومكاتب الصرافة.

ـ وفود إخوانية تتسول لقاءات مع "ترامب" و"كلينتون"

ـ "الأزهر" يبسط سيطرته على "الأوقاف" و"الإفتاء"

ـ قرارات جديدة فى الحرب على الفساد.. 1 ـ تحصيل 2.3 مليار جنيه من "السليمانية".. 2 ـ "الرقابة الإدارية" تطارد مافيا السلع المدعمة.. 3 ـ 600 ألف جنيه غرامة على "صرف القاهرة" لتلويثها النيل.. 4 ـ تكثيف الرقابة على الأسواق والصرافات

ـ قطع فى "كابل" يربك "الاتصالات" بالصعيد.. توقف العمل بالبنوك والبريد والتأمينات ومكاتب التنسيق.. وشبكات المحمول الثلاث "خارج الخدمة" بأسيوط وسوهاج

ـ الانتهاء من قانون الكنائس لعرضه على مجلس الدولة

ـ مصرع طفل حرقًا أثناء تقليد "رامز بيلعب بالنار"

ـ رمضان صبحى يصل إنجلترا ويوقع على قميص "ستوك سيتى"

>



>ـ "الذئاب المنفردة" وصلت لندن.. مقتل امرأة وإصابة 5 آخرين فى حادث طعن.. "الشرطة": نرويجى صومالى مختل وراء الحادث

ـ الانتهاء من قائمة المحافظين الجدد.. مصادر: الحركة خلال أيام.. وابلاغ المغادرين



>

العدد اليومى