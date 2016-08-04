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نواب الإسماعيلية يلتقون برئيس بنك التعمير لمناقشة مشروعات التنمية بالمدينة

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نواب الإسماعيلية يلتقون برئيس بنك التعمير لمناقشة مشروعات التنمية بالمدينة نواب الإسماعيلية يلتقون برئيس بنك التعمير لمناقشة مشروعات التنمية بالمدينة
التقى أعضاء مجلس النواب عن الإسماعيلية برئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير فتحى السباعى، خلال زيارته للإسماعيلية، اليوم الخميس.

وقال أشرف عمارة عضو مجلس النواب، أن زيارة رئيس البنك بناء على طلب النواب للاجتماع ومناقشة طرق التعاون لدعم مشروعات المدينة.

حضر الاجتماع الذى عقد بمقر فرع البنك بوسط المدينة، من أعضاء مجلس النواب عبد الفتاح عبد الله، وأشرف عمارة، وأحمد سعيد شعيب، وأحمد بدران البعلى، وعصام منسى، وأمال رزق الله،

وناقش الاجتماع إقامة فرعين للبنك فى الإسماعيلى، ومنطقة مشروعات تنمية شرق قناة السويس.

وطلب النواب دعم البنك كمؤسسة مصرفية لقطاع الشباب بالمحافظة، والدخول فى شركات مساهمة تتبنى مشروعات مناسبة مع المطروح للعمل فى تنمية الأقليم باستخدام الخامات المحلية، وتستهدف التسويق فى السوق العالمى.

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