ننشر صور حادث انقلاب أتوبيس سياحى بقنا وإصابة 26 شخصا

ينشر "اليوم السابع" على أول صور لحادث انقلاب الأتوبيس السياحى، الذى وقع فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، الخميس، بمحافظة قنا عند نقطة الكيلو 60، ونتج عنه إصابة 28 شخصا.

وتبين من التحريات أن الأتوبيس يحمل رقم 213 ص. أ.ب سياحى سوبر جيت، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات محافظة قنا.

وأفاد مرفق اسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، مدير مرفق الإسعاف، أنه تلقى إخطارا يفيد بانقلاب أتوبيس على الفور تم توجيه 12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث من قبل محافظة قنا و12 سيارة أخرى من محافظة سوهاج، حيث تم نقل 15 مصابا إلى محافظة قنا منهم 13 بمستشفى قنا الجامعى و2 بمستشفى قنا العام، كما تم نقل إلى مستشفى دار السلام بسوهاج 11 مصابا.



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الأتوبيس عقب انقلابه



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آثار انقلاب الأتوبيس على الطريق بقنا



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تناثر متعلقات الركاب بعد انقلاب الأتوبيس



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تحطم واجهة الأتوبيس عقب انقلابه



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الأتوبيس على جانب الطريق وبعض الركاب الناجين من الحادث



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آثار الحادث على الأتوبيس السياحى عقب انقلابه

- ننشر أسماء 26 مصاب بحادث انقلاب اتوبيس بطريق قنا سوهاج

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