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بالصور.. محافظ بني سويف يلتقي وزير الصناعة لبحث إنشاء مجمع صناعي عالمي ‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل : محمد شعبان

إلتقى صباح اليوم الخميس، المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف بالمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة بمقر الوزارة، لبحث الرؤية والدراسات التي أعدتها المحافظة لإنشاء مجمع صناعي عالمي بهدف التوسع في إنشاء مصانع للنباتات الطبية والعطرية وزيادة القيمة المضافة بإنشاء مصانع إستخراج المادة الفعالة التي تدخل في صناعة الدواء وإنشاء مصانع أدوية بهدف تحقيق أكبر عائد من العملات الصعبة وزيادة فرص العمل داخل المحافظة .

ومن جانبه أبدى وزير الصناعة، ترحيبه الشديد بالرؤية، حيث تم الإتفاق على إتخاذ العديد من الخطوات العملية والإجرائية في هذا الشأن، إبتداءًا من الأسبوع المقبل .

يذكر أن، محافظة بني سويف تعتبر من أهم محافظات الجمهورية في إنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، حيث تحقق صادرات 60 مليون دولار، وتهدف المحافظة إلى تحقيق صادرات بـ 600 مليون دولار (عشرة أضعاف) عند تنفيذ المجمع الصناعي في المراحل الأولى القابلة للتوسع .

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