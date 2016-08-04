طبيب مصرى يبتكر طريقة جديدة لتثبيت عظمة "العجز" بالمسامير الطبية

يحاول الأطباء خاصة الجراحين، تقديم كل ما هو جديد للتغلب على مشكلات العظام التى تواجه المرضى خاصة مرضى كسور العظام والحوادث.

الدكتور "عبد الفتاح سعود" أستاذ جراحة العظام كلية طب ومدير العلاقات الدولية ورئيس المركز المصرى للتدريب على الجراحات كلية طب جامعة عين شمس، ابتكر طريقة جراحية بسيطة لتثبيت عظمة العجز التى كان يصعب التغلب عليها من قبل.

وشرح الدكتور "عبد الفتاح سعود " ابتكاره قائلا فى تصريحات خاصة: "عظمة العجز تربط بين العمود الفقرى والحوض ومكونة من 5 فقرات ملتحمين معا، ويليهم العظمة العصعوصية، وفى حال كسرها كان يواجه المريض العديد من المشكلات الطبية مثل الشق الجراحى الكبير والعميق الذى يصعب التئامه بسهولة بالإضافة إلى المثبتات الخارجية المستخدمة لهذه العظمة كان يصعب بعدها نقل المريض والتعامل معه وإجراء نظافته الشخصية وبالتالى كان ينتج عنها مشكلات كثيرة".

وتابع: "عن طريق استخدام مسامير "الإلية" ابتكرت طريقة جراحية لتثبيت عظمة العجز بشق جراحى بسيط والمعروفة باسم "التدخل الجراحى المحدود" يسهل التئامه وبدون استخدام للمثبتات الخارجية، وتصل نسبة نجاح العملية إلى 100%، وهى طريقة آمنة على المريض ولا ينتج عنها مضاعفات.

وأضاف الدكتور "عبد الفتاح سعود ": "هذه الطريقة تستخدم بالتعامل مع كسور الحوض الأخرى، وتم تسجيل هذا الابتكار فى كل الكتب العلمية باسمى واسم مصر وهى مطبقة حاليا فى كل المستشفيات المصرية".