أخبار عاجلة

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة.. محافظ السويس: مع كل شهيد تولد العزيمة في 1000 فرد جديد -
بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد منشآت شرطية للتوعية بخطورة الإرهاب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
لوحة إعلانية تتسبب في سقوط سقالة بناء بشارع «جامعة الدول» -
راهبه لأحد الأقباط «المسيح مكانش عايش بعضلاته» -
«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تحرير 11 محضر مخالفات خلال حملة على المجمعات الاستهلاكية فى العاشر

Google+ Print
تحرير 11 محضر مخالفات خلال حملة على المجمعات الاستهلاكية فى العاشر تحرير 11 محضر مخالفات خلال حملة على المجمعات الاستهلاكية فى العاشر
شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة كمال بلتاجى حملة تموينية مكبرة، مدعومة بقوة من شرطة المرافق، برئاسة الرائد محمود الفرماوى مدير الإدارة للمرور على المجمعات الاستهلاكيه والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتى، وتحرر 11 محضرا بمخالفات للجمعيات الاستهلاكية بالعاشر من رمضان، بهدف ضبط الأسواق والأسعار بها.

ونجحت الحملة فى تحرير المحضر رقم " 7696" جنح أول العاشر ضد "م ع ا شويخ" المسؤل عن مجمع دلتا ماركت للبقالة، والمحضر رقم "7675 " جنح أول العاشر ضد "غ ش الصادق"، المسؤل عن فرع الجزارة مجاورة 10، والمحضر رقم " 7676 " جنح أول العاشر ضد "ه ا ع غ"، المسؤل عن الفرع التموينى المجاورة 10.
>والمحضر رقم " 7670 " جنح أول العاشر ضد "ع ا ع ا" مسؤل فرع اللحوم بالشركة المصرية بالمجاورة الثالثة، وتحرر المحضر رقم "7671" جنح أول العاشر ضد "م ب ف" المسؤل عن فرع اللحوم والأسماك بالشركه المصرية المجاورة الثالثة، والمحضر رقم " 7677" جنح أول العاشر ضد "ن غ شعيب"، المسؤل عن فرع اللحوم المجمدة للشركه المصريه المجاورة 10، لعدم ممارستهم النشاط على الوجه المعتاد.

كما تم تحرير المحضر رقم " 7674" جنح أول العاشر ضد "ع و ع" المسؤل عن فرع جمعيتى المجاورة 6، وذلك لعدم الإعلان عن سلع نقاط الخبز وأى سلع تموينية، والمحضر رقم " 7678" جنح أول العاشر ضد "ع ا ع ع" المسؤل عن فرع البقالة الاستهلاكى للمجاورة الثالثة، لضبط زيت طعام ناقص الوزن، وتم التحفظ على عدد 3 كرتونة.

كما تم تحرير المحضر رقم" 7672" جنح أول، ضد "م م ح" المسؤل عن "جمعيتى" بالمجاورة 12 لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية والسلع التموينية، والمحضر رقم "7679" جنح أول العاشر ضد ام ص" المسؤله عن فرع جمعيتى، وذلك لعدم الإعلان عن المقرارات التمونيه ونقاط الخبز، إضافة إلى المحضر رقم " 7673 " جنح أول العاشر، ضد "ح ا ا ق"، صاحب كشك المجاورة 10 لبيع علبة سجاير بأزيد من السعر.


>- بالصور.. محافظ الشرقية يضع خطة لحل مشاكل العاشر من رمضان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن

تغيرات طفيفة في أسعار الذهب

تغيرات طفيفة في أسعار الذهب

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم