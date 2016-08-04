تحرير 11 محضر مخالفات خلال حملة على المجمعات الاستهلاكية فى العاشر

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة كمال بلتاجى حملة تموينية مكبرة، مدعومة بقوة من شرطة المرافق، برئاسة الرائد محمود الفرماوى مدير الإدارة للمرور على المجمعات الاستهلاكيه والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتى، وتحرر 11 محضرا بمخالفات للجمعيات الاستهلاكية بالعاشر من رمضان، بهدف ضبط الأسواق والأسعار بها.

ونجحت الحملة فى تحرير المحضر رقم " 7696" جنح أول العاشر ضد "م ع ا شويخ" المسؤل عن مجمع دلتا ماركت للبقالة، والمحضر رقم "7675 " جنح أول العاشر ضد "غ ش الصادق"، المسؤل عن فرع الجزارة مجاورة 10، والمحضر رقم " 7676 " جنح أول العاشر ضد "ه ا ع غ"، المسؤل عن الفرع التموينى المجاورة 10.

>والمحضر رقم " 7670 " جنح أول العاشر ضد "ع ا ع ا" مسؤل فرع اللحوم بالشركة المصرية بالمجاورة الثالثة، وتحرر المحضر رقم "7671" جنح أول العاشر ضد "م ب ف" المسؤل عن فرع اللحوم والأسماك بالشركه المصرية المجاورة الثالثة، والمحضر رقم " 7677" جنح أول العاشر ضد "ن غ شعيب"، المسؤل عن فرع اللحوم المجمدة للشركه المصريه المجاورة 10، لعدم ممارستهم النشاط على الوجه المعتاد.

كما تم تحرير المحضر رقم " 7674" جنح أول العاشر ضد "ع و ع" المسؤل عن فرع جمعيتى المجاورة 6، وذلك لعدم الإعلان عن أسعار سلع نقاط الخبز وأى سلع تموينية، والمحضر رقم " 7678" جنح أول العاشر ضد "ع ا ع ع" المسؤل عن فرع البقالة الاستهلاكى للمجاورة الثالثة، لضبط زيت طعام ناقص الوزن، وتم التحفظ على عدد 3 كرتونة.

كما تم تحرير المحضر رقم" 7672" جنح أول، ضد "م م ح" المسؤل عن "جمعيتى" بالمجاورة 12 لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية والسلع التموينية، والمحضر رقم "7679" جنح أول العاشر ضد ام ص" المسؤله عن فرع جمعيتى، وذلك لعدم الإعلان عن المقرارات التمونيه ونقاط الخبز، إضافة إلى المحضر رقم " 7673 " جنح أول العاشر، ضد "ح ا ا ق"، صاحب كشك المجاورة 10 لبيع علبة سجاير بأزيد من السعر.

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