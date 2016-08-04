محافظ قنا يفتتح الملتقى التوظيفى لشركات القطاع الخاص بالمحافظة

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الملتقى التوظيفى الخامس بشركات القطاع الخاص الذى نظمه جهاز تدريب وتشغيل الشباب بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة والشباب والرياضة والتربية والتعليم، وبحضور أعضاء مجلس النواب ومدير مديرية القوى العاملة ووكيل وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم.

وأشار الهجان أن الملتقى يهدف إلى تدريب الشباب من الجنسين على متحديات سوق العمل وريادة الأعمال بالإضافة إلى توفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين، بحضور ممثلى ما يزيد عن 25 شركة بقطاع السياحة والصناعة والتجارة والأغذية وشركات الأمن.

وأضاف الهجان أنه لا بد من تغيير ثقافة وفكر العمل لدى شباب مصر للاتجاه نحو العمل بالقطاع الخاص وتخفيف العبء على القطاع الحكومى، لافتا أن هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز التواصل بين الشباب الباحث عن عمل والمنشآت التى تبحث عن عماله بجميع أنواعها ومهارتها وذلك للإسهام فى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين.

كما توجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اليوم إلى مستشفى قنا الجامعى للاطمئنان على حالة المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق قنا - سوهاج الصحراوى الشرقى عند الكيلو 60.

وأشار الهجان إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 31 راكبا، تم تحويل 26 مصابا منهم إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى العلاج وعمل الإشاعات اللازمة، بينما تم تحويل الخمسة المتبقين إلى مستشفى قنا العام.

واطمأن المحافظ على حالة المصابين وأصدر توجيهاته للأطباء وهيئة التمريض بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم وضرورة إجراء الفحوصات والإشاعات ووضعهم تحت الملاحظة الدائمة لحين تماثلهم للشفاء.

كما اجتمع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بالدكتور أحمد حماد مندوب المكتب الفنى لوزير الصحة وأعضاء مجلس النواب عن دائرة المحافظة لبحث كيفية الاستفادة المثلى من مستشفيات التكامل الصحى بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح الهجان أنه يوجد 18 مستشفى تكامليا بمحافظة قنا سوف يتم تحديثها وتطويرها ضمن خطة وزارة الصحة التى تستهدف تطوير عدد 514 مستشفى تكامليا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وبالتنسيق مع أعضاء البرلمان مضيفا أن يوجد 7 مستشفيات اخرى بالمحافظة يجرى ادراجها ضمن خطة الوزارة.

وأشار الهجان انه سيتم تحويل المستشفى التكاملى بقرية دندرة بمركز قنا إلى معهد تمريض يستوعب حوالى 90 طالبا، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة به هذا العام وذلك لسد احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية من الممرضين، يأتى ذلك فى ظل حرص الدولة على تطوير المستشفيات الحكومية وتحديثها لتقدم خدمة طبية متميزة للمرضى.