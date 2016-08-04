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' يجب سجن مورينيو بسبب ما فعله بشفاينشتايجر '

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' يجب سجن مورينيو بسبب ما فعله بشفاينشتايجر ' ' يجب سجن مورينيو بسبب ما فعله بشفاينشتايجر '

هاجم ديجان ستيفانوفيتش عضو جمعية اللاعبين المحترفين بالفيفا البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد مؤكدا أنه يجب أن يسجن بسبب ما فعله بلاعبه الألماني باستيان شفاينشتايجر.

شفاينشتايجر بات يتدرب فقط وحيدا أو مع فريق الشباب منذ تولي البرتغالي جوزيه مورينيو مسؤولية تدريب الفريق.

وقال ستيفانوفيتش لشبكة بي بي سي "هذه مضايقة واضحة، في سلوفينيا كان مورينيو سيوجه له تهم وسيواجه العقوبة القصوى وهي السجن لثلاث سنوات".

وأضاف "مورينيو يقدم مثالا سيئا أود تقديمه أمام محكمة عادية، في حالتنا العقوبة واضحة إذا كان هناك أي نوع من أنواع المضايقة أو التحرش فهناك عقوبة سجن تنتظره والقصوى هي ثلاث سنوات".

وأردف "فقط على شفاينتشايجر التقدم بشكوى ضد مورينيو في جمعية اللاعبين المحترفين وسأطالب بعقوبة ضد المدرب البرتغالي".

وتابع "جميع لاعبي الفريق الأول يجب أن يتدربوا مع مدربي الفريق الأول في نفس المكان وهذا أمر يجب أن تطبقه جميع الأندية مثلما هو مكتوب في لوائح الفيفا".

شفاينشتايجر انضم لمانشستر يونايتد في الموسم الماضي قادما من بايرن ميونيخ ولعب مع الفريق 31 مباراة.

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